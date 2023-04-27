В Самарской области за неделю подорожали лук, свинина и куры

Цены на ряд товаров в Самарской области изменились за неделю. Больше всего из продуктов, на 15%, за указанный период в регионе подорожал репчатый лук. Один килограмм этого товара в среднем по области стоит 55,07 руб. Об этом сообщает Самарастат.

Кроме того, за прошедшие семь дней в регионе прибавили в цене свинина (на 4,7%; 285,9 руб. за один кг), куры охлажденные и мороженые (на 3%; 151,7 руб. за один кг), а также твердые, полутвердые и мягкие сыры (на 2,1%; 697 руб. за один кг).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Одновременно с этим в Самарской области подешевели отдельные товары. В частности, снизились цены на вареную колбасу (на 3,7%; 404 руб. за один кг) и свежие огурцы (на 3%; 187,4 руб. за один кг). Ранее стало известно о том, что инфляция в регионе в марте снизилась до 4,12% после 11,90% в феврале.

Георгий Портнов