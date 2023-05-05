Футбольный клуб «Зенит» может оформить чемпионство уже в эти выходные. Встреча «Зенит»—«Спартак» будет центральной в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Но какие условия необходимы команде для победы? Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Для того чтобы официально стать чемпионом страны по футболу пятый раз подряд, «Зениту» мало одолеть «Спартак». Еще нужно, чтобы «Ростов», который претендует на медали, не обыграл «Факел». Что касается победы сине-бело-голубых на своем поле, то вероятность этого исхода высока. В букмекерской компании «Лига ставок» успех «Зенита» можно взять с коэффициентом 1,58, а «Спартака» — чуть ниже 6.

Несмотря на подвиги команды Гильермо Абаскаля в концовках матчей, «Спартак» не убедил экспертов в том, что может противостоять «Зениту». О нынешней игре красно-белых футбольный агент Роман Орещук говорит с некоторой досадой: «У меня такое ощущение, что что-то в коллективе происходит, химия пропала. "Спартак" играет в примитивный футбол. Мне не нравится, как он играет последние игры. И, блин, мне хочется видеть тот "Спартак", который мы раньше видели».

Для «Спартака» матч с «Зенитом» также крайне важен, ведь красно-белые претендуют на медали РПЛ. Но осторожного футбола ждать не стоит, и встреча будет результативной, уверен футбольный эксперт Эдуард Мор: «Будут голы и много желтых, может быть, красных карточек». Причем голов может быть много. Яростная атака «Спартака» и сложности в обороне плюс невероятный Малком и слаженная игра «Зенита» позволяют предположить, что забьют обе команды. Коэффициент на такой исход в «Лиге ставок» 1,65. Те же, кто любит коэффициенты повыше, могут взять гол Малкома за 2,2. На то, что бразилец забьет два мяча или больше, «Лига ставок» предлагает коэффициент 6,5.

Малком вообще сейчас хорош. Он лидирует в списке бомбардиров и здорово взаимодействует с партнерами. Говорят, что нападающий хочет как можно быстрее отпраздновать чемпионство и улететь на родину. Почему бразилец так стремится домой, напомнил комментатор Олег Пирожков: «У него должен родиться ребенок. Я думаю, что это большой стимул. Потому что это живой человек. Мы оцениваем его футбольные достоинства, и это большой мастер, конечно. Но это еще и живой человек, он как на крыльях летает. Я думаю, что это имеет значение».

Кроме центрального матча 26-го тура, который пройдет в воскресенье, нас ждут еще несколько встреч, на которые стоит обратить внимание. Например, игра «Ростов»—«Факел», которая напрямую будет влиять на возможное чемпионство «Зенита». «Воронеж» сейчас в зоне вылета, и после того как он победил «Динамо» в Москве и получил нового наставника — мотиватора Вадима Евсеева — команда, по задумке руководителей, видимо, должна добавить. Правда, верится в это с трудом. «Ростов» сейчас очень стабилен, а то, что тренера хозяев не будет на бровке поля из-за красной карточки, которую он получил в игре со «Спартаком», не проблема. Об этом сам Валерий Карпин говорит уверенно: «Меня первый раз, что ли, удаляли? Так что все уже обкатано давно».

Так что домашняя победа «Ростова» за 1,78 в «Лиге ставок» выглядит вполне логично, так же как и победа ЦСКА над «Оренбургом». Армейцы в кубке страны показали классный футбол, вышли в суперфинал, обыграв неуступчивый «Урал». В чемпионате красно-синие претендуют на медали и вряд ли потеряют очки с «Оренбургом», у которого в РПЛ с мотивацией могут быть проблемы. Поэтому на победу ЦСКА за 1,63 в «Лиге ставок» также стоит обратить внимание. А завершится тур в понедельник игрой «Локомотив»—«Сочи», где ждем еще одной победы железнодорожников и, конечно, гола Артема Дзюбы.