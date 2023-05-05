Против организаторов экскурсий по крышам Петербурга возбудили уголовное дело

Следственный комитет Центрального района возбудило первое уголовное дело против гидов-руферов, пишет 5 мая «Фонтанка». До этого полиция провела рейд по экскурсиям и выявила признаки нарушения безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молодой человек на Аничковом мосту с рекламной табличкой экскурсий «Прогулки по крышам»

Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ Молодой человек на Аничковом мосту с рекламной табличкой экскурсий «Прогулки по крышам»

Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ

По данным издания, организаторов прогулок по крышам подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Это первое уголовное дело о петербургских гидах-руферах.

Напомним, что полиция Санкт-Петербурга возбудила около 20 административных протоколов в отношении гидов-руферов. В течение недели правоохранители принимали участие в экскурсиях по крышам в центре города. Среди нарушений выявлены предпринимательская деятельность без госрегистрации или спецразрешения и необеспечение безопасности.

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