Лавров: разговор с Западом об урегулировании конфликта рано или поздно состоится

Глава МИД России Сергей Лавров назвал президента Украины Владимира Зеленского марионеткой. По его словам, Россия готова к разговору с Западом, который рано или поздно состоится. Он также заявил, что Россия будет отвечать на атаку дронов на Кремль не разговорами, а конкретными действиями.

«Это все решается, конечно, не с Зеленским, который является марионеткой в руках Запада, а непосредственно с его хозяевами. Мы к такому диалогу были готовы давно, наши предложения вносились и в 2009 году, и в декабре 2021 года... Запад высокомерно отказался, но от разговора на эту тему и от разрешения всех этих проблем... не уйти. Рано или поздно он состоится»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) (цитата по «РИА Новости»).

«Это явно был враждебный акт, совершенно ясно, что без ведома хозяев киевские террористы совершить его не могли бы. Мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli (поводом для войны.— "Ъ") это или нет, а будем отвечать конкретными действиями»,— сказал он.

3 мая пресс-служба Кремля сообщила, что два беспилотника атаковали кремлевскую резиденцию президента. Дроны вывели из строя. Владимира Путина в этот момент в Кремле не было. Ответственность за атаку в пресс-службе Кремля возложили на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в причастности Киева к инциденту.

Подробнее об атаке на Кремль — в публикации «Ъ» «Президентский штандарт не взят с налета».