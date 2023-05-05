Монеты с изображением Нижнего Новгорода выпущены в обращение

Банк России выпустил в обращение новые 10-рублевые монеты с изображением Нижнего Новгорода из серии «Города трудовой доблести». Тираж составил 1 млн шт., сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Банк России Фото: Банк России

Лицевая сторона всех монет одной серии одинаковая, на оборотной изображаются виды города. У Нижнего Новгорода это фрагмент памятника «Горьковчанам — доблестным труженикам тыла», который установлен в кремле.

Монеты серии «Города трудовой доблести» начали выпускать в 2021 году. В обращении уже есть монеты с видами Боровичей, Екатеринбурга, Иванова, Омска, Ижевска, Иркутска, Казани и Магнитогорска. 5 мая в оборот выпустили также монеты с изображением Нижнего Тагила, Новосибирска и Новокузнецка.

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Анастасия Еремина