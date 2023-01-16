Монеты с изображением Нижнего Новгорода выпустят в 2023 году

Центробанк выпустит 10-рублевые монеты с изображением Нижнего Новгорода в серии «Города трудовой доблести» в 2023 году. Тираж составит 1 млн шт, указано в плане выпуска монет на сайте регулятора.

В этой же серии отчеканят монеты с изображением Нижнего Тагила, Новокузнецка и Новосибирска.

Монеты серии «Города трудовой доблести» начали выпускать в 2021 году. Они выполнены из стали с латунным гальванопокрытием. В обращении уже есть монеты с видами Боровичей, Екатеринбурга, Иванова, Омска, Ижевска, Иркутска, Казани и Магнитогорска.

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