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Fortum выступил против передачи своей «дочки» под управление Росимущества

Финская компания Fortum объявила, что категорически возражает против передачи акций своей дочерней компании ПАО «Фортум» под временное управление Росимущества. Компания является одним из ведущих поставщиков и производителей тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири.

Как говорится в сообщении на сайте компании, Fortum считает действия России «грубым нарушением международного права и прав Fortum как иностранного инвестора». Компания готовится принять все необходимые меры для защиты своих прав в рамках соответствующего международного законодательства.

Напомним, в конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий передать под временное управление Росимущества 98% акций «Фортума». В России ПАО «Фортум» представлена семью теплоэлектростанциями. Из них четыре — в Челябинской области, две — в Тюменской области. Еще одна — Няганская ГРЭС — расположена в Ханты-Мансийском автономном округе и является одной из самых крупных ТЭЦ в России.

Диана Сунагатуллина

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