Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура возбудила дела в отношении руководства самарской станции скорой помощи

Нарушения законов о здравоохранении, контрактной системе, безопасности дорожного движения и трудового законодательства выявлены в Самарской областной станции скорой медицинской помощи. Их обнаружила прокуратура во время проверки. Основанием для ее проведения стали сообщения в соцсетях. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В частности, на региональной станции скорой медпомощи найден неработающий градусник, неправильно хранилось лекарство в аптеке и отсутствовал медикамент в укладке «общепрофильной» для оказания скорой медицинской помощи. Нарушения в сфере закупок в организации касались несоблюдения срока оплаты работ исполнителям трех госконтрактов и срока представления информации для включения в реестр контрактов.

В связи с этим прокуратура внесла представление исполняющему обязанности главврача Самарской областной станции скорой медицинской помощи. Также она возбудила административные дела по ст. 11.32, ч. 1 ст. 14.43, ч. 1 ст. 7.32.5 и ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

В итоге четыре должностных лица были привлечены к административной ответственности. Они получили предупреждения.

Ранее в Самарской области предложили приостановить реформу скорой помощи. Оптимизация ее системы вызвала протест жителей Алексеевского района.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...