Прокуратура возбудила дела в отношении руководства самарской станции скорой помощи

Нарушения законов о здравоохранении, контрактной системе, безопасности дорожного движения и трудового законодательства выявлены в Самарской областной станции скорой медицинской помощи. Их обнаружила прокуратура во время проверки. Основанием для ее проведения стали сообщения в соцсетях. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В частности, на региональной станции скорой медпомощи найден неработающий градусник, неправильно хранилось лекарство в аптеке и отсутствовал медикамент в укладке «общепрофильной» для оказания скорой медицинской помощи. Нарушения в сфере закупок в организации касались несоблюдения срока оплаты работ исполнителям трех госконтрактов и срока представления информации для включения в реестр контрактов.

В связи с этим прокуратура внесла представление исполняющему обязанности главврача Самарской областной станции скорой медицинской помощи. Также она возбудила административные дела по ст. 11.32, ч. 1 ст. 14.43, ч. 1 ст. 7.32.5 и ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

В итоге четыре должностных лица были привлечены к административной ответственности. Они получили предупреждения.

Ранее в Самарской области предложили приостановить реформу скорой помощи. Оптимизация ее системы вызвала протест жителей Алексеевского района.

Георгий Портнов