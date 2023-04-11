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В Самарской области предложили приостановить реформу скорой помощи

Оптимизация системы скорой помощи вызвала протест жителей Алексеевского района. На встрече с депутатом Госдумы РФ Александром Хинштейном они пожаловались на долгое ожидание медиков. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

«Если раньше бригада находилась в райцентре и сразу выезжала к больному, то теперь — вызов идет через Самару. Время приезда может составить до трех часов»,– говорится в сообщении.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации парламентария, в конце минувшего года в Самарской области «все ранее самостоятельные станции скорой присоединили к четырем основным подстанциям» для оптимизации системы. В настоящее время экипажи скорой помощи «находятся в районах, но выезжают, лишь получив заявку сверху», написал депутат Госдумы РФ.

В связи с этим Александр Хинштейн предложил правительству Самарской области приостановить реализацию реформы системы скорой помощи в регионе.

Георгий Портнов

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