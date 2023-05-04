На спецоперации погиб стрелок мотострелкового батальона из Югры

В ходе выполнения задач специальной военной операции погиб 33-летний стрелок мотострелкового батальона из поселка Юганская Обь Олег Баранов, сообщили в пресс-службе правительстве ХМАО-Югры. У погибшего остались мать, сестра, супруга и две дочери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Фото: пресс-служба правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Олег Баранов родился в Молдавии, спустя восемь лет с семьей переехал в Россию. Он окончил девять классов Обь-Юганской средней школы, поступил и успешно завершил обучение в Ханты-Мансийском колледже сервиса и технологий. Отслужил срочную службу в ВС РФ, работал, два года назад окончил Югорский государственный университет.

Житель Югры был призван на службу в рамках частичной мобилизации. Рядовой Баранов погиб при освобождении населенного пункта в Донецкой Народной Республике, проявив мужество и героизм. «Отличный спортсмен, веселый, компанейский парень со своей точкой зрения и правильными убеждениями — так отзываются о нем друзья»,— сообщили в правительстве региона.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства. Ранее сообщалось, что мобилизованный снайпер из Нижневартовска погиб в ходе спецоперации на Донбассе.

Диана Сунагатуллина

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