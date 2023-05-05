Доллар опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта

Курс доллара на Мосбирже в моменте опустился до 76,98 руб./$ впервые с марта. К 9:57 мск он торговался по курсу 77,3025 руб./$, потеряв 75 коп. с начала торгов.

Евро торгуется по курсу 85,4975 руб./€, потеряв с открытия утренних торгов 74 коп. Курс юаня составил 11,16 руб./юань, опустившись на 11 коп.

В конце прошлой недели курсы доллара и евро опустились более чем на 1 руб., до минимальных значений с начала апреля. Это произошло на фоне продажи валютной выручки экспортерами, а также закрытия длинных позиций.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рубль устремился навстречу Первомаю».

Олеся Павленко