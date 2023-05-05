Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре запланировано на осень

Осенью текущего года на площадке самарской Фабрики-кухни состоится открытие филиала Государственной Третьяковской галереи. На его площадке будет работать выставка о еде в живописи. Об этом сообщает Центра управления регионом со ссылкой на министра культуры Самарской области Ирину Калягину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«На ней (выставке. – "Ъ-Волга") будут представлены более 100 картин из самой Третьяковской галереи, а также работы из коллекции РОСИЗО и частных коллекций»,– говорится в сообщении.

Ранее Фабрика-кухня закрылась на реконструкцию. В настоящее время подрядчик заканчивает строительные работы внутри здания.

Перед этим мэрия сообщила о том, что в Самаре появится новая набережная в районе КРЦ «Звезда» и Фабрики-кухни. К ней будет вести пешеходный бульвар.

Георгий Портнов