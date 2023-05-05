Бастрыкин запросил доклад о ранении ножом школьника в Сочи

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах ранения школьника в Сочи одноклассником. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

3 мая 14-летний восьмиклассник не выдержал травли и унижения со стороны одноклассника. Он взял нож и ударил его в область предплечья. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Из-за общественного резонанса следственным отделом по Адлерскому району Сочи инициирована передача материалов проверки из органов полиции. СУ СК России по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку. Сотрудники ведомства оценят изложенные в СМИ сведения и тщательно изучат условия жизни и воспитания детей в семье.

Татьяна Ручкина

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