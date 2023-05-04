Подросток ранил одноклассника ножом в Сочи из-за буллинга

Прокуратура организовала проверку по факту конфликта в школе Сочи, в результате которого подросток получил ножевые ранения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По предварительной информации, 3 мая 14-летний юноша не выдержал травли и унижения со стороны одноклассника и при помощи раскладного ножа причинил тому телесные повреждения.

Пострадавший госпитализирован, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Нападавший не состоял на учете в ПДН.

Олег Исаев

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