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Коммерсантъ FM
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В СПЧ предложили регулировать работу Telegram-каналов как СМИ

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что работу Telegram-каналов необходимо проанализировать и подумать об их законодательном регулировании. По его мнению, их структура похожа на работу редакций СМИ.

«Что касается Telegram-каналов, то они находятся в вольном поле. Здесь нужен анализ: если нарушений со стороны Telegram-каналов значительное количество, тогда нужно думать о введении Telegram-каналов в законодательное поле, подобное СМИ, но здесь нужно принять осмысленное решение»,— сказал господин Фадеев ТАСС.

Валерий Фадеев добавил, что многие Telegram-каналы по структуре похожи на редакции, которые не отличаются от традиционных СМИ. Он отметил, что СМИ работают в рамках закона, который «предусматривает серьезную ответственность за вранье, за клевету, за нарушение тайны». «И это правильно, традиционные СМИ давно к этому привыкли и в состоянии отвечать за свои действия. Предусмотрена система предупреждения со стороны Роскомнадзора за нарушения»,— сказал он.

В апреле депутаты и сенаторы направили в Минцифры законопроект, который предлагает добровольную регистрацию блогеров в качестве СМИ. Согласно инициативе, минимальная планка по посещаемости для регистрации СМИ составит 5 тыс. уникальных пользователей в день.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Блогеров подводят под СМИ».

Олеся Павленко

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