Суд признал законным условно-досрочное освобождение бывшего замдиректора клиники Мешалкина

Новосибирский областной суд признал законным решение Первомайского райсуда, который удовлетворил прошение об УДО бывшего заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. академика Мешалкина, члена-корреспондента РАН Евгения Покушалова. Об этом сообщили в пресс-службе Судебного департамента. Отмены решения об освобождении ученого добивалась прокуратура. Не исключено, что уже сегодня ученый покинет стены исправительной колонии №3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

14 марта, как писал «Ъ-Сибирь», Первомайский райсуд рассмотрел ходатайство об УДО Евгения Покушалова. Прошение ученого поддержала администрация ИК-3, которая дала ему положительную характеристику, а судья Елена Лахина удовлетворила, освободив ученого от оставшихся четырех месяцев и девяти дней наказания. Прокуратура возражала против УДО члена-корреспондента РАН, поскольку за время отбывания наказания он получил взыскание (оно уже погашено, — «Ъ»).

Приговор Евгению Покушалову, ранее занимавшему пост заместителя директора по научно-экспериментальной работе клиники Мешалкина, вынесли 3 ноября 2021 года. Профессор обвинялся в соучастии в хищении 1,8 млрд руб. при госзакупках для медучреждения. По ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц, в особо крупном размере, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы) ему назначили 2,5 года в колонии общего режима и штраф в размере 400 тыс. руб. Столь мягкий приговор был обусловлен тем, что член-корреспондент РАН Евгений Покушалов заключил сделку со следствием, дав показания на других предполагаемых участников схемы хищений.

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Константин Воронов