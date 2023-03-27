Прокуратура обжаловала решение об УДО бывшего замдиректора клиники Мешалкина

Новосибирская прокуратура обжаловала решение Первомайского суда, который удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. академика Мешалкина, члена-корреспондента РАН Евгения Покушалова. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

14 марта, как писал «Ъ-Сибирь», Первомайский райсуд рассмотрел ходатайство об УДО Евгения Покушалова. «У меня здесь нет возможности работать по специальности. Поэтому я бы хотел, чтобы мне было позволено в рамках условно-досрочного освобождения продолжить свою профессиональную деятельность. Я думаю, что это больше принесет пользы нашему социуму, чем мое нахождение здесь»,— аргументировал свое прошение медик, который отбыл больше половины назначенного ему судом срока. Прошение об УДО ученого поддержала администрация исправительной колонии 3, которая дала ему положительную характеристику, а судья Елена Лахина удовлетворила, освободив Евгения Покушалова от оставшихся четырех месяцев и девяти дней наказания. Прокуратура возражала против УДО члена-корреспондента РАН, поскольку за время отбывания наказания он получил взыскание (оно уже погашено, — «Ъ»).

Приговор Евгению Покушалову, ранее занимавшему пост заместителя директора по научно-экспериментальной работе клиники Мешалкина, вынесли 3 ноября 2021 года. Профессор обвинялся в соучастии в хищении 1,8 млрд руб. при госзакупках для медучреждения. По ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц, в особо крупном размере, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы) ему назначили 2,5 года в колонии общего режима и штраф в размере 400 тыс. руб. Столь мягкий приговор был обусловлен тем, что член-корреспондент РАН Евгений Покушалов заключил сделку со следствием, дав показания на других предполагаемых участников схемы хищений. Апелляционная и кассационная судебные инстанции подтвердили законность приговора профессору.

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Илья Николаев