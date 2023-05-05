Спрос на работников в Свердловской области за месяц вырос на 10%

Спрос на персонал в Свердловской области в апреле вырос на 9,8% по сравнению с мартом. Как сообщили «Ъ-Урал» в службе исследований hh.ru, больше всего выросла потребность в рабочем персонале (+15,5% вакансий за месяц), в сферах «Автомобильный бизнес» (+15,4%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (+15,1%), «Юристы» (+13,9%), «Строительство, недвижимость» (+13,5%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (+12,6%).

Наименьший рост спроса показали сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Информационные технологии» (по 0,6%). Упала потребность в работниках в «Медицине, фармацевтике» (-0,3%).

Чаще всего в апреле свердловские работодатели искали специалистов в сферах «Продажи, обслуживание клиентов» (22,6% от всех вакансий за месяц), «Рабочий персонал» (21,5%), «Производство, сервисное обслуживание» (18,8%), «Строительство, недвижимость» (16,9%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (11,6%).

В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о нехватке кадров на промышленных предприятиях. «В обрабатывающем секторе потребность в кадрах превышает предложение более чем в шесть раз. А по некоторым специальностям — токарь, слесарь-ремонтник, инженер, наладчик металлообрабатывающих станков — спрос превышает предложение в десятки раз»,— сказал губернатор.

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