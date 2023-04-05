Мэрия Челябинска отклонила проект возведения офиса компании основателя «Красное & Белое»

Администрация Челябинска отклонила проект строительства в Калининском районе офисного центра компании «Мистраль», которая принадлежит основателю сети «Красное & Белое» Сергею Студенникову. Документация по планировке территории отправлена на доработку, сообщается в опубликованном на сайте мэрии документе.

Компании отказали в утверждении проекта из-за нарушения процедуры публичных слушаний: проект планировки и межевания территории не был выставлен в Доме архитектора до проведения слушаний.

Семиэтажный офисный центр с наземной парковкой на 156 мест ООО «Мистраль» планировало построить в границах улиц Чайковского, Неглинной, Коммунальной и Развития. Общая площадь здания, согласно проекту, составит до 3 тыс. кв. м. Площадь застройки превысит 1,4 га.