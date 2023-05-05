ФК «Краснодар» просит РФС рассмотреть скандальный эпизод матч со «Спартаком»

Футбольный клуб «Краснодар» направил в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) обращение с просьбой рассмотреть скандальный эпизод по матчу со «Спартаком». Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Речь идет о решении главного судьи Владислава Безбородова не назначить пенальти в ворота «Спартака» на 70-й минуте.

Матч, проходивший в Москве, вел краснодарский клуб со счетом 3:1. Но во втором тайме соперники изменили ход игры. В итоге «Краснодар» проиграл «Спартаку» со счетом 3:4. Во время игры был поставлен рекорд Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) по числу назначенных пенальти в рамках одного тура. В ворота «Краснодара» он стал 10-м по счету.

Татьяна Ручкина

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