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Совкомбанк и «Голдман Групп» продлили сотрудничество

Новое соглашение подписано 28 апреля и продлится до середины II квартала 2024 года. Банк содействует холдингу в проведении посевной и уборочной кампаний в предстоящем сезоне и реализации крупных аграрных проектов.

Фото: предоставлено пресс-службой «Голдман Групп»

Фото: предоставлено пресс-службой «Голдман Групп»

Сейчас «Голдман Групп» — это крупнейшая в регионе промышленная компания, которая существует на рынке уже более 20 лет. Вертикально интегрированная структура, в состав которой входят с/х департамент, производственные мощности. Система продаж позволяет эффективно работать и не останавливать деятельность даже в жестких условиях.

Холдинг качественно отличается принципами ответственности и подходом: так, в этом году «Голдман Групп» первым из российских агропроизводителей получил ESG-статус и включен в «зеленый» рейтинг.

По сути, статус ESG подтверждает, что его обладатель в своей ежедневной работе заботится об окружающей среде, вовлечен в благотворительность и другие социальные проекты, а также развивает компетенции и благосостояние своих сотрудников.

Компания является социально ответственным участником рынка и на всех уровнях сотрудничает с региональными и федеральными властями, являясь официальным поставщиком Управления по делам Президента РФ.

ПАО УК «Голдман Групп»

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