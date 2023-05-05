Хачанов и Рублев в паре вышли в финал турнира Masters в Мадриде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев обыграли сальвадорца Марсело Аревало и нидерландца Жана-Жюльена Ройера в полуфинале турнира серии Masters в Мадриде. Игра продлилась 1 час 13 мин и закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиян.

В финале Хачанов и Рублев сыграют с индийским теннисистом Роханом Бопанны и австралийцем Мэттью Эбденом. Призовой фонд соревнований превышает €7,7 млн. Оба россиянина выбыли из турнира в одиночном разряде. Хачанов занимает 12-е место в рейтинге АТР, Рублев расположился на шестом.

Лаура Кеффер