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Коммерсантъ FM
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К отпуску готов

Набор Lego Volkswagen T2 Camper Van

Lego Group добавила еще один культовый автомобиль в свою коллекцию — вездесущий фургон Volkswagen T2 Camper Van с откидной крышей и палаткой, полностью готовый к летним приключениям.

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«Volkswagen Camper — это редкая порода транспортных средств, которые вызывают любовь», — признался дизайнер Lego Свен Франик. Габариты «любви» — высота 15  см, ширина 14 см и длина кузова 35 см

«Volkswagen Camper — это редкая порода транспортных средств, которые вызывают любовь», — признался дизайнер Lego Свен Франик. Габариты «любви» — высота 15  см, ширина 14 см и длина кузова 35 см

Фото: Volkswagen

Фото: Volkswagen

Фото: Volkswagen

Фото: Volkswagen

Фото: Volkswagen

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«Volkswagen Camper — это редкая порода транспортных средств, которые вызывают любовь», — признался дизайнер Lego Свен Франик. Габариты «любви» — высота 15  см, ширина 14 см и длина кузова 35 см

Фото: Volkswagen

Фото: Volkswagen

Фото: Volkswagen

Фото: Volkswagen

Фото: Volkswagen

Автофургон, прообраз которого выпускался в конце 1960-х и 1970-х годах, пришел на смену популярнейшему Lego Creator Expert Volkswagen T1 Camper Van. Новый набор стал больше. У машины появилась выдвижная крыша с тентом, раздвижная дверь и фирменное переднее ветровое стекло Baywindow. Интерьер дома на колесах полностью оборудован для путешествия: в нем есть холодильник, раковина и газовая плита с чайником. В комплект входит набор складных шезлонгов и доска для серфинга, а складное заднее многоместное сиденье превращается в зону отдыха под звездным небом.

Наташа Афанасьева

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