К отпуску готов

Lego Group добавила еще один культовый автомобиль в свою коллекцию — вездесущий фургон Volkswagen T2 Camper Van с откидной крышей и палаткой, полностью готовый к летним приключениям.
Автофургон, прообраз которого выпускался в конце 1960-х и 1970-х годах, пришел на смену популярнейшему Lego Creator Expert Volkswagen T1 Camper Van. Новый набор стал больше. У машины появилась выдвижная крыша с тентом, раздвижная дверь и фирменное переднее ветровое стекло Baywindow. Интерьер дома на колесах полностью оборудован для путешествия: в нем есть холодильник, раковина и газовая плита с чайником. В комплект входит набор складных шезлонгов и доска для серфинга, а складное заднее многоместное сиденье превращается в зону отдыха под звездным небом.