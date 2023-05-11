К отпуску готов

Lego Group добавила еще один культовый автомобиль в свою коллекцию — вездесущий фургон Volkswagen T2 Camper Van с откидной крышей и палаткой, полностью готовый к летним приключениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Volkswagen Camper — это редкая порода транспортных средств, которые вызывают любовь», — признался дизайнер Lego Свен Франик. Габариты «любви» — высота 15 см, ширина 14 см и длина кузова 35 см Фото: Volkswagen Фото: Volkswagen Фото: Volkswagen Фото: Volkswagen Фото: Volkswagen Следующая фотография 1 / 5 «Volkswagen Camper — это редкая порода транспортных средств, которые вызывают любовь», — признался дизайнер Lego Свен Франик. Габариты «любви» — высота 15 см, ширина 14 см и длина кузова 35 см Фото: Volkswagen Фото: Volkswagen Фото: Volkswagen Фото: Volkswagen Фото: Volkswagen

Автофургон, прообраз которого выпускался в конце 1960-х и 1970-х годах, пришел на смену популярнейшему Lego Creator Expert Volkswagen T1 Camper Van. Новый набор стал больше. У машины появилась выдвижная крыша с тентом, раздвижная дверь и фирменное переднее ветровое стекло Baywindow. Интерьер дома на колесах полностью оборудован для путешествия: в нем есть холодильник, раковина и газовая плита с чайником. В комплект входит набор складных шезлонгов и доска для серфинга, а складное заднее многоместное сиденье превращается в зону отдыха под звездным небом.

Наташа Афанасьева