На низком клиренсе

Новая «капсула», входящая в коллекцию одежды Goods With Feude от BMW, состоит из 12 предметов, объединенных формулой «Качество не обязательно должно быть громким, чтобы выделяться». Если вы не забыли, девиз BMW — Freude am Fahren, то есть «Удовольствие за рулем». То есть не только управление автомобилем, но и вещи, которые на тебя надеты, должны приносить радость прежде всего тебе самому.

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Американский художник Джошуа Видес, работавший над одеждой BMW, уважает энергичную сдержанность. Его графический дизайн вдохновлен уличным искусством Западного побережья и культурой лоурайдеров — любителей машин с заниженной подвеской и хип-хопа.

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Мягкий свитер Micro Dot Sweat Crew из 100-процентного органического хлопка с вышитой надписью Freude на рукаве, шарф и кепка механика, игривый Freude Crew Sock. Все модели из Goods With Freude — это вещи на каждый день, подходящие под любое настроение и к любой ситуации, их можно бесконечно комбинировать друг с другом и вещами из других коллекций.

Наташа Афанасьева