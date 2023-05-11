Porsche Design выпустил хронограф 911 GT3 RS, предназначенный исключительно для владельцев одноименного спортивного автомобиля. Для пущей эксклюзивности можно даже выбить на часах свой VIN.

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Все в хронографе подчеркивает их гоночное происхождение: кнопки с лазерной гравировкой «Старт/Стоп» и «Следующий круг», стрелки Performance (белые), Essence (черные) или GT (желтые) с каждой секундой намекают на ДНК автоспорта. Матовый черный секундный диск в положении «9 часов» украшен белой надписью «911 GT3 RS».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шкала пульсометра Pulses Racing на безеле из титана показывает, как быстро и радостно бьется сердце счастливого обладателя 911 GT3 RS

Фото: Porsche Design Шкала пульсометра Pulses Racing на безеле из титана показывает, как быстро и радостно бьется сердце счастливого обладателя 911 GT3 RS

Фото: Porsche Design

Корпус из легкого и прочного титана обладает динамической водостойкостью до 5 бар, что хватает как для гонок под дождем, так и для дайвинга. Устойчивое к царапинам сапфировое стекло с семикратным антибликовым покрытием с обеих сторон гарантирует оптимальную читаемость. Задняя крышка из сапфирового стекла обеспечивает четкий обзор ротора и сложного часового механизма внутри. Обмотка ротора повторяет дизайн колесных дисков 911 GT3 RS, а ремешок изготовлен из той же кожи, что и салон гоночного автомобиля.

Наташа Афанасьева