На букву Х

Компания Ducati представила публике новое семейство Scrambler — переписала, можно сказать, собственную историю, нажав кнопку перемотки вперед. Новое поколение не только унаследовало все то, за что многочисленные поклонники обожают Scrambler — чувство свободы, в том числе благодаря легкости управления этой двухколесной техникой, яркую индивидуальность, — но и значительно усилило все эти качества. Но, поскольку, как говорил, классик, «в человеке» все должно быть прекрасно, к новому семейству Scrambler была разработана и специальная экипировка для мотоциклистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый Ducati Scrambler сохраняет все свои родовые черты, сделавшие этот мотоцикл культовым. Это и узнаваемые с первого взгляда передние ходовые огни, теперь, правда, светодиодные. И «Х-образные» акценты в дизайне

Фото: Ducati Новый Ducati Scrambler сохраняет все свои родовые черты, сделавшие этот мотоцикл культовым. Это и узнаваемые с первого взгляда передние ходовые огни, теперь, правда, светодиодные. И «Х-образные» акценты в дизайне

Фото: Ducati

Капсульная коллекция одежды Milestone, созданная для тех, кто готов не расставаться с духом Ducati круглые сутки, предназначена как для поездок, так и для повседневного использования. Мотоэкипировка включает реактивный шлем с жесткой и прочной внешней оболочкой из композитного волокна, изготовленный в сотрудничестве с Arai, а также перчатки и куртку, состоящую из мягкой оболочки с защитой и водоотталкивающей внутренней пуховой подстежкой, которую также можно носить отдельно. Толстовка Hybrid, доступная в мужской и женской версиях, сочетает в себе концепции не только собственно толстовки, но и пуховика.

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Наташа Афанасьева