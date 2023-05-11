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Коммерсантъ FM
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Слово главного редактора

Ехали из Шанхая в город Уху и остановились на АЗС, купить чего-нибудь попить. Как выглядит ужасная местная рисовая водка, запахом похожая на ацетон, мы уже знали — путешествовали пассажирами на автобусе и потому могли позволить себе немного праздника. Но с железными банками была беда. На их боках — сплошные иероглифы, и решительным образом было не понять, где пиво, а где минеральная вода. Выручил коллега, который предусмотрительно скачал в смартфон специальное приложение. Наводишь камеру на иероглифы, и на экране появляется их русский перевод. Знаю, что приблизительно так же изучают органы управления китайских электромобилей их московские покупатели. На меню дисплея ни одного понятного слова или символа, только иероглифы — поди разберись, что из них обозначает подогрев сидений, а что отвечает за режим рекуперации… Наверное, те, кто в свое время называл сеть общепита «Китайской грамотой», не предполагали, что необходимость учить этот язык не ограничится «хэйлунцзянем», «тяньцзынем» и «шаньси».

Читайте в новом номере журнала «Автопилот».

Дмитрий Гронский, главный редактор журнала «Коммерсант Автопилот»

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