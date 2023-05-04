В Курской области с начала года корью заболели четыре человека

С начала 2023 года в Курской области зафиксированы единичные случаи заболевания корью — всего у четырех человек. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в правительстве региона.

В область уже поступило 4 тыс. доз вакцины для профилактики кори, закупленных за счет средств регионального бюджета, рассказали в облправительстве: «Вакцина используется для подчищающей вакцинации, то есть для вакцинации лиц, не болевших корью и не получивших прививки против кори в соответствии с национальным календарем профилактических прививок». Закупки осуществляются Минздравом РФ. Прививками против кори в регионе охвачено более 95% детей «в декретированных возрастах».

Какова заболеваемость корью в других субъектах макрорегиона — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников, Олег Мухин