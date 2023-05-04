Собачий расчет

Агентство ветеринарии Ульяновской области подготовило новый законопроект, которым вносятся изменения в ре­гиональный закон о передаче муниципалитетам госполномочий по обращению с животными, внеся ряд изменений в методику расчета субвенций. Зоозащитники обращают внимание на ошибку, которая была допущена в прежней методике и осталась в новых расчетах субвенций, а также на то, что и в новом законопроекте не учтены требования Федерального закона по пожизненному содержанию в приютах агрессивных животных. Чиновники ситуацию не комментируют и на запросы «Ъ» не отвечают. В региональном заксобрании признают, что при принятии законов полагаются на специалистов облправительства и надзорных органов, которые досконально проверяют документ, но обещают внимательно проанализировать законопроект. В Общественной палате Ульяновской области отмечают, что качество прохождения законопроектов в региональном заксобрании оставляет желать лучшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ

В минувший вторник на сайте общественной и антикоррупционной экспертизы правительства Ульяновской области был выложен законопроект, подготовленный региональным Агентством ветеринарии, которым вносятся изменения в действующий региональный закон № 158 (от 7 октября 2010 года) о передаче муниципалитетам госполномочий по обращению с животными. Законопроектом вносится ряд поправок о порядке изъятия полномочий в случае их неисполнения администрациями муниципальных образований, а также в новой редакции представлена методика расчетов субвенций, предоставляемых муниципалитетам для исполнения полномочий. Замечания и предложения общественности и экспертов принимаются до 9 мая.

Как уже сообщал «Ъ», именно по прежней версии закона № 158 Ульяновский областной суд рассматривает иск волонтера-зоозащитника Наталии Лазаревой, требующей признать документ незаконным и отменить его для принятия нового документа. По мнению зоозащитницы, в документе допущены ошибки в формуле расчета субвенций, а методика их расчета не учитывает требования Федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными» (от 27.12.2018, введен в действие с января 2020 года). Согласно этому закону, животных без владельцев (собак и кошек) необходимо отлавливать, проводить им стерилизацию и вакцинацию, а затем выпускать в среду обитания (принцип ОСВВ); агрессивные и больные животные должны содержаться в приютах для животных пожизненно, умерщвление животных допускается только для прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных. По смыслу закона, постепенно после ОСВВ количество безнадзорных животных будет сведено к минимуму.

Всего в иске Наталии Лазаревой приводится 37 оснований необходимости отмены закона, одно из главных — формула расчета величины норматива расходов изначально не может применяться, поскольку при внесении в нее реальных показателей получается результат отрицательной величины, «чего в принципе не может быть».

По словам госпожи Лазаревой, в обновленной методике предлагаемого законопроекта часть ее замечаний, прозвучавших в суде, учтена (например, расходы на утилизацию), откорректирована и формула расчета, «однако принципиально она не изменилась, и все равно норматив при этой формуле получается отрицательный» (проверка «Ъ» показала, что это действительно так). По ее словам, в суде она предложила представителям Агентства ветеринарии произвести расчет по этой формуле, от чего они отказались (суд объявил перерыв, агентству предложено произвести расчет вне заседания и представить его суду). Кроме того, по словам зоозащитницы, в методике нового законопроекта, как и прежде, отсутствует учет расходов на вакцинацию, а также на содержание агрессивных собак, что положено по Федеральному закону.

Выяснить, почему в методике представлена именно такая формула, как агентство ведет расчет, если получается отрицательный результат, а также почему в расчеты не внесены расходы на вакцинацию и пожизненное содержание больных и агрессивных собак, не удалось. Как и ранее, руководитель Агентства ветеринарии Нина Пелевина в течение дня по своим телефонам была недоступна, на официальный запрос «Ъ» агентство не ответило.

Председатель ульяновской ре­гиональной благотворительной общественной организация по защите животных «Подарок судьбы» и руководитель одноименного приюта для животных Наталья Подшивалова отмечает, что никаких средств на содержание агрессивных животных в приютах в контрактах, которые предлагаются на конкурсы, не предусматривается. А это означает, что когда реально необходимо изъять из среды обитания агрессивную собаку, даже уже прошедшую ОСВВ, такой возможности нет. По ее словам, средства муниципалитетам на исполнение госполномочий выделяются не исходя из реального количества безнадзорных собак, а исходя «из каких-то иных приоритетов», вероятно из-за нехватки средств. «В агентстве занимаются статистикой покусов, а не приостановкой численности безнадзорных собак»,— сказала госпожа Подшивалова, отметив, что в итоге, если в Ульяновске численность безнадзорных животных значительно сокращается, то в районах области ситуация обратная.

На непроработанность региональных законов по обращению с животными обращает внимание и зоозащитник Артем Зайцев, отмечающий, что в региональных законах «нет требований по учету всех собак, прошедших ОСВВ, нет единой учетной базы данных».

Зампред Общественной палаты Ульяновской области, член профильной комиссии Владимир Малинин считает, что качество анализа законопроектов в региональном заксобрании «оставляет желать лучшего», «хотя у них есть свои юристы, кроме того, проекты проходят еще проверку в областном правительстве и администрации губернатора, но, видимо, все равно допускаются несоответствия». Господин Малинин высказал предположение, что Нина Пелевина, «вероятно, ждет принятия изменений в Федеральный закон, которые, если будут приняты, позволят избавиться от пожизненного содержания агрессивных ­животных».

Действительно, в Госдуму, по инициативе ряда ее депутатов (среди них председатель профильного комитета Госдумы Дмитрий Кобылкин и еще половина членов этого комитета), внесен на рассмотрение законопроект, согласно которому, главам регионов будет дано право инициировать изменения регионального закона по обращению с животными, отменяющие пожизненное содержание агрессивных животных, что на практике приведет к их умерщвлению. Рассмотрение законопроекта Госдумой запланировано на 16 мая.

Глава профильного комитета регионального заксобрания Вячеслав Ковель заметил, что не знал об ошибках и несоответствиях закона № 158. По его словам, при обсуждении внесенных законопроектов он и члены комитета в первую очередь полагаются на выводы специалистов областного правительства и надзорных органов, которые до внесения в заксобрания «тщательно анализируют и проверяют документ». «Но теперь, когда новые изменения поступят в заксобрание, мы постараемся обратить на это внимание»,— добавил депутат.

Сергей Титов, Ульяновск