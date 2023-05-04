В центре Санкт-Петербурга наблюдались сбои в работе геопозиции в мобильных сервисах

В центральных районах Санкт-Петербурга вечером 4 мая наблюдались проблемы с геопозиционированием в мобильных приложениях, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев. Ранее с похожими проблемами столкнулись москвичи.

Так, жители сообщали о том, что навигатор показывал их местоположение в аэропорту Пулково, притом что физически они находились в центре. Еще одна пользовательница рассказала изданию, что приложение для аренды электросамокатов показало ей свободный самокат в центре русла Фонтанки.

У корреспондентов «Ъ» все сервисы такси, доставки еды и геопозиционирования вечером 4 мая работали исправно, проблем со скоростью и точностью определения местоположения замечено не было.

Напомним, днем 4 мая пользователи каршеринга «Ситидрайв», сервисов «Яндекса», а также сервисов Whoosh и «Ситимобил» сообщали о массовых сбоях геопозиции на картах Москвы. В «Яндексе» сообщали, что это может быть связано со сбоями в работе GPS.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург