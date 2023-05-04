Минобороны Украины предложило снизить предельный призывной возраст до 25 лет

Министерство обороны Украины сообщило о разработке поправок об уменьшении предельного возраста призыва на срочную военную службу с 27 до 25 лет. Решение принято в связи с обращением вооруженных сил страны, следует из сообщения на сайте ведомства.

Минобороны пояснило, что во время военного положения срочный призыв не осуществляется. Однако подлежащие призыву обязаны ежегодно посещать территориальные центры комплектования и социальной поддержки, в том числе с целью медицинского осмотра. Это требует дополнительных финансовых затрат.

Помимо этого, ведомство утверждает, что «длительное пребывание на воинском учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество годных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации».

24 февраля 2022 года, в день начала российской специальной военной операции, во всех регионах Украины ввели военное положение. На следующий день, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. 2 мая оба режима в седьмой раз продлили на 90 дней — до 18 августе 2023 года.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян