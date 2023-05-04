Единовременная выплата контрактникам в Петербурге выросла до 500 тыс. рублей

Единовременная выплата от города петербуржцам, заключившим контракт на военную службу, увеличили с 300 тыс. рублей до 500 тыс. Соответствующее распоряжение уже подписал губернатор Александр Беглов, пишет «Петербургский дневник».

Также вдвое повысили и заработную плату контрактников, сообщил военком Выборгского района Александр Бажимов. «В среднем контрактник будет получать в зоне специальной военной операции 230-240 тысяч в зависимости от занимаемой должности»,— приводит издание его слова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный призывает крупный бизнес сагитировать по пять человек на заключение воинского контракта.

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