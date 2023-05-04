«Фонтанка»: Смольный призывает крупный бизнес сагитировать по пять человек на заключение воинского контракта

Власти Санкт-Петербурга на встрече с представителями крупных предприятий города призвали руководителей компаний уговорить по пять человек из своих штатов на заключение воинского контракта с Минобороны. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на участников встречи.

«Те предприятия, которые здесь находятся, которые пойдут нам навстречу, я прошу с каждого предприятия по пять человек на контракт уговорить»,— приводит издание слова начальника районного отдела городского военкомата Александра Бажимова. По его словам, сейчас перед городом стоит задача призвать в ряды Вооруженных сил в полтора раза больше людей, чем во время частичной мобилизации.

Тем предприятиям, которые не смогут в срок до двух недель отчитаться о позитивных результатах направления людей в пункты заключения контракта, якобы ждет «серьезный разговор».

Напомним, в апреле во всех районах Петербурга открылись пункты для желающих служить по контракту. На каждом пункте работают представители райадминистраций, военкоматов и органов МВД.

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