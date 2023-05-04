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Коммерсантъ FM
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В Москве повеяло холодом

Какая погода будет в столице в ближайшие дни

Сильный ветер и мокрый снег ждут москвичей в начале длинных выходных. Погода испортится 5 мая: по прогнозам синоптиков, ожидается дождь. В ночь на субботу температура опустится до 0 градусов, а днем не поднимется выше +8. В некоторых районах столицы может пройти мокрый снег.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Погода улучшится только к понедельнику, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов: «В пятницу ожидается дождь. Днем будет порядка +11…+13 градусов, но эти осадки станут предвестником похолодания, которое в основном придется на субботу, 6 мая. Дневная температура понижается до +6…+8, ночная — около 0 градусов. Будут мокрый снег и северо-западный пронизывающий ветер.

7 мая погода несколько успокаивается, ветер становится чуточку слабее.

Ночная температура понижается до отрицательных значений, днем — где-то +8…+9 градусов. Начиная с 8 мая в атмосфере будет происходить достаточно хорошее перестроение. Большую часть европейской территории, включая Москву и область, захватит обширный антициклон, и погода начнет улучшаться. Осадков не ожидается, температура потихоньку ползет вверх. 8 мая — +11…+13, 9 мая — +13…+15».

Потепления синоптики ожидают в середине следующей недели. Согласно прогнозу, 11 мая дневная температура поднимется до +17 градусов.

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Елена Иванова

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