В ряде районов Воронежской области начали отменять массовые мероприятия в День Победы

Администрации районов Воронежской области начали отменять массовые мероприятия, запланированные на День Победы. Об этом сообщают сами муниципалитеты.

Первыми об отмене всех основных мероприятий (включая организованное возложение цветов к местам славы) «в связи с нарастающими угрозами террористических атак» сообщили в администрации Бутурлиновского района. В течение 4 мая аналогичные решения прияли власти Таловского, Павловского, Эртильского и Верхнемамонского районов (значительно удаленных от границы Воронежской области с Луганской народной республикой). Жителям предлагают самостоятельно возложить венки и цветы к памятникам и мемориалам погибших воинов, а также посетить праздничные концерты в домах культуры.

Почему власти начали отменять праздничные мероприятия в макрорегионе на 9 мая — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин