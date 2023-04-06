Во всех районах Петербурга заработали пункты для желающих служить по контракту

Во всех 18 районах Санкт-Петербурга созданы информационные пункты для жителей, которые желают заключить контракт ВС РФ, сообщил губернатор города Александр Беглов в четверг, 6 апреля.

«Петербург исполняет поручение президента РФ и оказывает содействие командованию ЗВО по доукомплектованию Вооруженных Сил военнослужащими-контрактниками. Правительством города создан оперативный штаб по оказанию содействия командованию округа, разработан план необходимых мероприятий»,— приводит пресс-служба Смольного слова главы города.

На каждом пункте работают представители райадминистраций, военкоматов и органов МВД. Также на пунктах представлены медработники для оценки здоровья желающих пройти контрактную службу. В работе пунктов используется принцип «бережливого управления», отметили в Смольном.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что реабитилационные центры для участников СВО открылись во всех районах Петербурга.

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