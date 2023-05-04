Воронежские чиновники начнут проводить рейды в Северном лесу после обращений граждан о возможной вырубке

После многочисленных обращений граждан, подозревающих неизвестных в желании провести вырубку на территории памятника природы «Северный лес» в Воронеже, сотрудники департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области начинают «на постоянной основе проводить рейдовые мероприятия». Об этом сообщили в ведомстве. Кроме того, чиновники обратились в полицию с просьбой «оказать содействие и усилить патрулирование» особо охраняемой природной территории «во избежание совершения противоправных действий».

Ранее в соцсетях стали распространяться фотографии, на которых на живых деревьях в Северном лесу заметны сделанные топором и краской метки. В департаменте сначала отметили, что участок, на котором обнаружены метки, расположен на землях гослесфонда, в связи с чем информация была передана в управление лесного хозяйства. Затем департамент сообщил, что любые виды работ на территории памятника природы должны согласовываться с ним, при этом таких согласований не поступало, а сами чиновники проводить уходные работы в ближайшее время не собираются.

В инициативной группе жителей прилегающих домов 4 мая вновь сообщили о том, что неизвестные по заказу собственников участков продолжают замерять деревья и ставить на них метки, причем не на землях лесфонда, а на территории памятника природы, имеющей множество частных владельцев.

По информации активистов, мужчины «и прохожим, и участковому без опасения заявляют, что помечают деревья для вырубки, не скрывают это, еще и карту показали, где определены границы вырубки»: «Собственники активизировались: и деревья помечают, и мусор вывозят».

Напомним, по изначальному плану до 2022 года включительно власти планировали провести переговоры с собственниками земли в Северном лесу, поставить на кадастровый учет другие участки для обмена, подписать соглашения об обмене (или же к этому моменту должны были вступить в силу решения суда), принять землю в собственность региона и передать ее городу.

К 2023-му должна была состояться регистрация земли муниципалитетом, а к 1 июня планировалось закончить все работы по благоустройству.

В июне 2021-го губернатор Александр Гусев поручил «актуализировать все сроки» работ, связанных с благоустройством Северного леса. В конце апреля 2023 года в департаменте сообщили, что на заседании общественного совета был рассмотрен вопрос о внесении изменений в паспорт стратегического проекта «Формирование памятника природы на территории лесопарковой зоны "Северный лес"». Детали не раскрывались.

Кто владеет землей в Северном лесу — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин