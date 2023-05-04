«Россия» закрыла прямой авиарейс из Петербурга в Тобольск спустя месяц после запуска

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») отменила перелеты по маршруту Санкт-Петербург—Тобольск, запущенные в конце марта 2023 года. Вероятная причина — сокращение федеральных субсидий на перелеты внутри страны, пишут «Известия».

По словам собеседников издания в отрасли, урезание программы произошло в связи с секвестированием расходов госбюджета. В 2022 году «Россия» перевезла в Тобольск более 17,5 тыс. пассажиров.

Кроме того, ряд рейсов внутри РФ отменила компания Nordwind.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что между Петербургом и Нижним Новгородом открылось прямое авиасообщение.

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