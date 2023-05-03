Между Петербургом и Нижним Новгородом открылось прямое авиасообщение

Авиакомпания Smartavia с 1 мая открыла регулярное авиасообщение по маршруту Санкт-Петербург—Нижний Новгород. Сейчас рейсы между городами выполняются во все дни недели кроме субботы, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.

«Вылеты из столицы ПФО в зависимости от даты в 11:30, 11:45 или в 11:55. Прибытие в аэропорт Пулково в 13:30, 13:40 и в 14:05 соответственно»,— говорится в сообщении. Время указывается местное для каждой воздушной гавани. Маршрут обслуживают воздушные суда Airbus A320 neo и Boeing 737.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с июня авиарейсы между Петербургом и Челябинском станут ежедневными.

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