Свердловская киностудия сняла фильм с Павлом Деревянко и Егором Корешковым

Свердловская киностудия сняла первый после перезапуска полнометражный фильм «Сломя голову» режиссера Евгения Григорьева, сообщила пресс-служба киностудии. В съемках приняли участие известные актеры: Егор Корешков, Владимир Битоков, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Рома Зверь. Фильм полностью снят в Екатеринбурге.

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Главный герой Андрей — скромный и нерешительный преподаватель античной литературы, который становится случайным свидетелем ограбления банка. Встреча с брутальным и харизматичным Сергеем, представившимся начальником службы безопасности, запустит целую цепочку внезапных, трагикомичных и странных событий, благодаря которым Андрей узнает про себя намного больше и познакомится со своей темной стороной, говорится в описании фильма.

«Съемки проходили в городе моего детства Екатеринбурге. Я в 90-х несколько лет прожил на улице Блюхера, поэтому давно влюблен в этот город. Это необъяснимое ощущение вновь находиться в городе, где ты учился. Я даже представить себе не мог, что спустя 30 лет здесь будут снимать полный метр со мной в главной роли»,— сказал актер Егор Корешков.

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Фильм стал первой полнометражной игровой картиной Свердловской киностудии после прихода новой управленческой команды: Виктора Шадрина, Евгения Григорьева и Ольги Ерофеевой-Муравьевой. Кадровые перестановки произошли после того, как в начале 2021 года на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым министр культуры РФ Ольга Любимова раскритиковала деятельность Свердловской киностудии. Новая команда топ-менеджеров анонсировала масштабную перезагрузку кинопредприятия.

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Диана Сунагатуллина