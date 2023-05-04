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Коммерсантъ FM
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Языковой омбудсмен Украины предложил убрать русский язык из украинских паспортов

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь сообщил, что обратится в Верховную раду с призывом внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины. Он предлагает убрать написание данных на русском языке в паспортах старого образца.

Сегодня на Украине действуют биометрические паспорта и паспорта старого образца. В последних информация о гражданине представлена на украинском и русском языках.

«Необходимо внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, которыми предусмотреть, что паспорт оформляется на государственном языке согласно части первой статьи восьмой языкового закона»,— заявил Тарас Креминь на пресс-конференции в Media Center Ukraine (цитата по сайту организации).

В мае 2019 года на Украине подписали закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного языка». Максимальный штраф за нарушение закона — 8,5 тыс. гривен (около $300), его могут увеличить при повторном нарушении.

Лусине Баласян

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