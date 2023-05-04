Следствие намерено требовать отправки в СИЗО несовершеннолетних убийц петербургской семиклассницы

Следствие по делу об убийстве 13-летней школьницы потребовало отправить под стражу 16-летнего Илью Татаринова и его 15-летнюю знакомую Анфису Румпан, обвиняемых в преступлении, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Соответствующее ходатайство зарегистрировал Красногвардейский районный суд.

«Мы сообщим об итогах рассмотрения материалов»,— отметили в пресс-службе.

Напомним, вечером 30 апреля 13-летняя учащаяся 7 класса средней школы в Красногвардейском районе не вернулась домой, после чего по заявлению ее матери начались поиски. Следствие вышло на Илью Татаринова, который признался силовикам в убийстве девочки. Школьник рассказал, что совместно со своей 15-летней знакомой он выбрал их общую знакомую для убийства без какого-либо мотива. Они заранее выкопали яму в лесу у Парголово для последующего захоронения, а 30 апреля пригласили девочку туда якобы на пикник. После этого Татаринов нанес жертве удары молотком по голове, а затем поместил тело в яму.

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