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Как отличаются категории годности при мобилизации и призыве

Заболевание Призывники Бывшие военнослужащие или выпускники программ военной подготовки Офицеры запаса
Невылечиваемые кишечные инфекции В В Б
Туберкулез с выделением микобактерий Д Д Д
Остаточные изменения после туберкулеза В В А
ВИЧ в стадии первичных проявлений Д Д Б
Поздний, врожденный сифилис Д Д Д
Первичный, вторичный и скрытый сифилис В Б А
Микозы (не считая поверхностных) В В Б
Радикальное удаление злокачественного новообразования Д Д В
Эутиреоидный зоб Б3 Б А
Кратковременная астения Б4 Б А
Невротические состояния и стресс Б4 Б А
Травмы головного и спинного мозга с незначительными нарушениями В В Б
Выраженные анатомические изменения глаза или глазницы В В Б
Близорукость или дальнозоркость от 6 и до 12 дптр В В Б
Близорукость от 3 и до 6 дптр/дальнозоркость от 6 и до 8 дптр Б3 Б А
Хронический средний отит В В Б
Остаточные изменения после среднего отита Б3 Б А
Гипертония с незначительными или умеренными нарушениями В В Б
Ишемия с незначительными или умеренными нарушениями В В Б
Геморрой с частыми осложнениями В В Б
Негнойные синуситы или гнойные с редкими обострениями Б3 Б А
Бронхиальная астма средней и легкой тяжести В В Б
Отсутствие не менее 10 зубов на одной челюсти В В А
Язва с умеренными или незначительными нарушениями В В Б
Грыжи без нарушения функций Б4 Б А

Источник: постановление правительства РФ о военно-врачебной экспертизе.

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