Как отличаются категории годности при мобилизации и призыве

Заболевание Призывники Бывшие военнослужащие или выпускники программ военной подготовки Офицеры запаса Невылечиваемые кишечные инфекции В В Б Туберкулез с выделением микобактерий Д Д Д Остаточные изменения после туберкулеза В В А ВИЧ в стадии первичных проявлений Д Д Б Поздний, врожденный сифилис Д Д Д Первичный, вторичный и скрытый сифилис В Б А Микозы (не считая поверхностных) В В Б Радикальное удаление злокачественного новообразования Д Д В Эутиреоидный зоб Б3 Б А Кратковременная астения Б4 Б А Невротические состояния и стресс Б4 Б А Травмы головного и спинного мозга с незначительными нарушениями В В Б Выраженные анатомические изменения глаза или глазницы В В Б Близорукость или дальнозоркость от 6 и до 12 дптр В В Б Близорукость от 3 и до 6 дптр/дальнозоркость от 6 и до 8 дптр Б3 Б А Хронический средний отит В В Б Остаточные изменения после среднего отита Б3 Б А Гипертония с незначительными или умеренными нарушениями В В Б Ишемия с незначительными или умеренными нарушениями В В Б Геморрой с частыми осложнениями В В Б Негнойные синуситы или гнойные с редкими обострениями Б3 Б А Бронхиальная астма средней и легкой тяжести В В Б Отсутствие не менее 10 зубов на одной челюсти В В А Язва с умеренными или незначительными нарушениями В В Б Грыжи без нарушения функций Б4 Б А