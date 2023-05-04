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Коммерсантъ FM
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Банки идут на опережение

Почему кредитные организации повышают ставки по ипотеке

Ипотека в России снова стала дорожать. Сразу несколько банков подняли ставки по жилищным займам. Ухудшение условий для ипотечников издание РБК заметило как минимум у трех игроков рынка. С начала мая ставки повысили Московский кредитный банк, Совкомбанк и банк «Санкт-Петербург». В среднем рост составил 0,5%. По неподтвержденным данным, то же самое с середины месяца собираются сделать Газпромбанк и Росбанк.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ужесточение параметров кредита — общий тренд, который постепенно охватит все банки. И все из-за того, что регулятор скоро может поднять ключевую ставку и собирается убрать с рынка экстремально дешевую ипотеку, пояснила глава инвестиционного фонда Maerli Capital Анастасия Тарасова:

Крупные российские банки подняли ставки по ипотеке

«Думаю, это произошло не вдруг. Самое важное тут — риторика ЦБ после очередного решения. На последнем заседании 28 апреля Эльвира Набиуллина сказала, что возможно дальнейшее повышение ключевой ставки, что они не справляются с инфляцией так, как должны были. Как правило, банки стараются идти на опережение, поскольку это их финансовые риски, и повышают ставки чуть заранее. Поэтому, на мой взгляд, остальные игроки рынка тоже подтянутся.

Плюс активно взят курс на борьбу с так называемой дешевой ипотекой, когда застройщики в качестве акций предлагают низкие ставки, а по факту все это зашито в цену. Центробанк с Минфином сказали, что будут повышать надбавки до нормы резервирования для таких кредитов, по которым ставка отклоняется от среднерыночных значений.

Вот это все кредитные организации закладывают в свою работу, и, к сожалению, расплачиваться будут новые заемщики, которые только собираются брать ипотеку.

Поэтому средняя ставка сейчас в районе 11% годовых: платим за себя и за того парня».

Процентные ставки выросли как во вторичном, так и в первичном сегменте. Сейчас, по методологии «Дом.РФ», обслуживание кредита на квартиру, которая стоит около 8 млн руб., с 30-процентным первоначальным взносом и сроком погашения 15 лет обойдется заемщику минимум в 11,5%. Еще в конце апреля в Московском кредитном банке этот же заем можно было оформить под 10,7% годовых.

Условия пересмотрели на фоне увеличения надбавок и резервов, полагают аналитики. При этом управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин считает, что это лишь единичные случаи и массового роста ипотечных ставок не будет:

С чем связаны опасения Центробанка в сфере выдачи кредитов

«Повышение затронуло банки, которые не являются ориентиром по ставке для остальных участников. Это четыре кредитные организации, которые не очень значимы на рынке. И такой шаг связан с внутренней политикой, с какими-то ужесточениями. Например, могло сказаться повышение надбавок по определенным ипотечным кредитам с 1 мая. Пока массового повышения ставок мы не видим.

Существенное влияние на принятие решения о взятии ипотечного кредита оказывает в том числе и стоимость жилья. После пары лет заметного роста в прошлом году мы увидели некоторую стабилизацию, поэтому ряд заемщиков может взять ипотеку по более высокой ставке, но по более низким ценам. Также часть потребителей с рынка новостроек может перейти на рынок вторичного жилья, где в 2022-м цены корректировались более заметно, стоимость квадратного метра там может быть существенно меньше».

Максим Буйлов об итогах ужесточения в ипотечном кредитовании

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В марте, по данным Центробанка, российские банки одобрили ипотеку почти на 560 млрд руб. Обычно похожие показатели фиксируются в декабре, когда происходит сезонный рост выдач. Это говорит о том, что ставка в 12% годовых не рассматривается покупателями как высокая, отмечают некоторые аналитики.

При этом, по оценке Банка России, многие ипотечники тратят на обслуживание нескольких кредитов свыше 80% дохода. Таких заемщиков оказалось почти 45%. Закредитованность населения стала поводом для ужесточения регулирования. С 1 мая ЦБ обязал организации применять повышенные надбавки по ипотечным кредитам на новостройки в зависимости от уровня первоначального взноса и показателя долговой нагрузки потенциального заемщика.

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Светлана Белова

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