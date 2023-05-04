Гидрометцентр прогнозирует заморозки и снег 6 и 7 мая в Москве

В Москве на выходных, 6 и 7 мая, ожидаются морозы до –2…–5°C ночью и необычно холодная погода днем. В столице также прогнозируется мокрый снег и временный снежный покров, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам господина Вильфанда, 6 мая в столице ночная температура будет от 0°C до +2°C, а в Новой Москве и Подмосковье — до –2°C. Днем в этот день ожидается температура +5–7°C.

В ночь на 7 мая Гидрометцентр прогнозирует 0…–2°C в Москве и до –5°C в Новой Москве и области. По словам метеоролога, днем 7 мая ожидается температура +7–9°C.

«Важно отметить, что в субботу ожидается небольшой мокрый снег с дождем, а в ночь на 7 мая — местами даже не только мокрый снег, но и просто снег»,— добавил господин Вильфанд. Он уточнил, что 7 мая ожидается установление небольшого снежного покрова. По словам метеоролога температура 6 и 7 мая в Москве будет на 7–8 градусов ниже климатической нормы.

30 апреля центр погоды «Фобос» сообщил, что майская погода в столице будет неустойчивой, относительно прохладной, с умеренным количеством осадков. По прогнозам метеорологов, летняя погода установится в Москве только в последних числах мая.

Эрдни Кагалтынов