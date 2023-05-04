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Дело экс-замгубернатора Сергея Сидаша поступило в Ростовский областной суд

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего заместителя губернатора Сергея Сидаша передано в апелляционную инстанцию Ростовского областного суда. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно данным картотеки, перед судом предстанет Сергей Сидаш, Валентин Леванов и Андрей Андросов. Двум последним в вину вменяется мошенничество и превышение полномочий. Дата судебного заседания пока не назначена.

Как писал ранее «Ъ-Юг», в апреле текущего гожа четвертый кассационный суд вернул на новое рассмотрение дело Сергея Сидаша, осужденного в октябре 2022 года на условный срок по обвинению в финансовых нарушениях при строительстве стадиона «Ростов Арена». По версии прокуратуры, назначенное наказание было слишком мягким.

Анастасия Назарова

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