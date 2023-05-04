Спрос на сервисы аренды электросамокатов в Удмуртии вырос в 3 раза

В Удмуртии спрос на аренду электросамокатов за последнюю неделю апреля вырос в 3 раза в сравнении с началом сезона, сообщает пресс-служба МегаФон на основе данных о скачивании приложений кикшеринга. При этом чаще всего жители обращаются к сервисам аренды электросамокатов в будние дни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В частности, наиболее высокий уровень трафика к приложениям кикшеринга наблюдается во вторник, среду и четверг.

Отмечается, что наиболее активно распространяются сервисы кикшеринга в Центральном федеральном округе, где аудитория увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом. Далее в топе Северо-Западный и Приволжский округа. Здесь количество пользователей увеличилось вдвое.

Напомним, в этом году в Удмуртии рынок определяют две кикшеринговые компании — Urent и Whoosh. Участники рынка отмечают рост количества поездок и числа пользователей и планируют постепенно увеличивать парк и расширять географию. По их мнению, особенностью этого сезона в столице Удмуртии станет постепенный отказ от автомобильного и общественного транспорта в пользу электросамокатов.

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