В Курганской области потушили пожар, из-за которого эвакуировали село Озерное

Больше суток в Курганской области тушили природный пожар вблизи села Озерное Звериноголовского района. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 17:50 сегодня, 4 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание вблизи Озерного началось днем 3 мая. Огонь подступил к населенному пункту, поэтому жителей села – более 300 человек, эвакуировали. Вечером того же дня в МЧС сообщили о локализации ландшафтного пожара на площади 5 га. В 5:30 утра 4 мая было ликвидировано открытое горение. В тушении участвовали 126 человек и 24 единиц техники, а также авиация.