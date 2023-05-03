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В Курганской области эвакуируют жителей села Озерное из-за природного пожара

Крупный природный пожар подступил к селу Озерное Звериноголовского района Курганской области. В превентивных целях администрация муниципалитета проводит эвакуацию местных жителей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Всего в Озерном живут 342 человека. Временно их разместят в Звериноголовской средней о школе.

Фронт ландшафтного пожара составляет 1,5 км. В ликвидации участвуют 34 человек, восемь единиц техники и авиация МЧС.

В Курганской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс).

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