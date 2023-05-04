Бывшему белгородскому вице-губернатору не удалось обжаловать признание экстремистским «Евангелия от Елизаветы»

Белгородский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы бывшего первого вице-губернатора и экс-зампреда облдумы Валерия Сергачева на решение Октябрьского райсуда Белгорода от 17 февраля о признании экстремистской книги «Евангелие от Елизаветы». Эта книга под авторством некоего Николая Моностона была издана белгородским ООО «Наследие», гендиректором которого является Валерий Сергачев.

В открытых источниках текста издания нет, но о содержании «Евангелия от Елизаветы» подробно рассказывал сенатор и экс-губернатор Евгений Савченко в своей работе «Потрясение». По его словам, текст «Евангелия от Елизаветы» был «продиктован Господом Земли Моностоном» близкой бывшему губернатору женщине-«боговидице» по имени Любовь вместе с «более двумя тысячами притч и жизнеописанием Иисуса Христа».

Господин Сергачев попытался оспорить результаты экспертизы «Евангелия от Елизаветы», проведенной религиоведом Романом Силантьевым, сообщило «Бел.ру». Но суд оставил решение в силе.

Напомним, иск в первую инстанцию подала прокуратура, а ответчиком вместе с господином Сергачевым выступала бывший спикер областной думы Ольга Павлова. В прокуратуре настаивали, что книга «разжигает вражду» к иудеям, поэтому она должна быть признана экстремистской и конфискована. Материалы о наличии признаков экстремизма и возбуждения религиозной вражды были переданы прокуратуре управлением ФСБ России по Белгородской области.

Помимо признания книги экстремистским материалом суд первой инстанции постановил взыскать с Валерия Сергачева 300 тыс. руб. в счет оплаты экспертизы лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета. Также суд поручил прокуратуре провести проверку книги Евгения Савченко «Потрясение…» на наличие в ней признаков экстремизма в связи с указаниями экспертов на схожую риторику. В ней, напомним, управленец рассказывает, как во времена руководства регионом через женщину-«боговидицу» по имени Любовь он общался с Сергием Радонежским, Владимиром Высоцким и даже с самим Господом. С последним губернатор обсуждал правителей России и политическую ситуацию на Украине.

Как к книгам бывшего руководства Белгородчины отнесся митрополит Иоанн — в материале «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин